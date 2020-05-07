Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить детей

Герцоги Сассекские избавились от королевских привилегий, переехали в Канаду и занялись реализацией своих желаний. В честь смелой Маркл в Англии ввели новый термин «Мегзит». Мнения местного населения разделились: одни вдохновлены поступком супругов, другие осуждают их выбор.Инсайдеры, приближенные к Кингисеппскому дворцу, рассказали, что поступок Маркл и принца Гарри сильно изменил привычную жизнь герцогов Кембриджских. На пару легла большая ответственность по сохранению монархии, поэтому Миддлтон не может сейчас забеременеть и пропасть из поля зрения прессы. Требования королевы расстроили супругу принца Уильяма, но она никогда не пойдет против Елизаветы.