АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Публикация отредактированных снимков с улучшенной внешностью в Сети увеличивает риск появления проблем с…
EUR 80.06 USD 73.97
Курс валют на 07.05.2020

Американские учёные определили основной фактор развития болезней, превращающих мозг в «губку»

В результате проведённого исследования американским учёным из University of Massachusetts удалось определить основной фактор развития прионных болезней, при которых в мозге появляются микроскопические отверстия, и он становится схожим с пористой губкой. На протяжении многих лет данные прогрессирующие поражения главного органа считались неизлечимыми, а причины их возникновения оставались неразгаданными.
Американские учёные определили основной фактор развития болезней, превращающих мозг в «губку»

В ходе одной из недавно проведённых научных работ учёным удалось выяснить, что ключевым фактором в развитии и течении прионных заболеваний являются формирующиеся в процессе связывания друг с другом белков прионов кластеры молекул. Таким образом эти «семена нуклеации» создают не поддающийся обычным способам деактивации амилоид, или стабильный молекулярный агрегат. Специалисты провели эксперимент с прионами дрожжей, выяснив, что изначально амилоиды имеют разные размеры, но опасными они становятся при удвоении количества инфекционных агентов. То есть, если агрегат состоит из 4-х молекул, то шаперонная система может исправить ошибку в сворачивании белков и предотвратить развитие заболевания, превращающего мозг в губку, но в случае удвоения этого числа начнётся патогенный процесс.

Исследователи говорят, что выявленный ими фактор поможет в будущем на основе изменения «семян нуклеации» или экспрессии мутировавшей формы белка разработать эффективные методы лечения прионных заболеваний.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Галкин продемонстрировал «тайную» комнату в своем…
MediaTek презентовала новый процессор Helio…
"Смотрю и радуюсь": Собчак рассказала, как изменился Виторган после…
Российский Су-34 удивил аналитиков…
«Я блондинка»: Максим Виторган рассказал о попадании в «глупую…
Роспотребнадзор предложил выходить из самоизоляции в три…
Новый внедорожник Haval H5 не получит привычный рычаг…
Екатерина Варнава о расставании с Константином Мякиньковым: «Любовь переросла в сестринские…
В WhatsApp появился бот для проверки новостей про коронавирус на…
"Брать или не брать": Шура привел домой взрослую…
Renault привезет в Россию обновленный…
Филипп Киркоров получил отрицательные результаты проведённого членам его семьи теста на…
Салливан рассказал о мнении Трампа по поводу саммита «ядерной…
Лариса Долина о съемках шоу «Маска»: «Дочь узнала меня с первых…
Преемник Nissan Terrano получил мотор от Renault…
«Впервые у меня такая сидячка»: Владимир Винокур рассказал, чем занимается в период…
Вирусолог Сергей Нетёсов объяснил, можно ли заразиться коронавирусом COVID-19 через заказанную на дом…
Сергей Шойгу рассказал, как в России будут праздновать День Победы в условиях…
«Прекрати разбрасывать носки»: Юлия Меньшова трогательно поздравила мужа с днем…
В Москве чат-бот поможет проверить привязку автомобиля к цифровому…
Представитель ВОЗ Владимир Позняк: Качественный сон полезен в период…
Актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина скончалась после продолжительной…
Мать беременной Саши Зверевой не сможет присутствовать при родах…
Вдова Коби Брайанта в свой день рождения прочитала последнее любовное письмо от…
Агата Муцениеце показала, как выглядела в 19…
Министр культуры Ольга Любимова заразилась…
Hyundai обновил внедорожник Hyundai…
В Сети обсуждают необычные голубые глаза Ксении Бородиной на новом…
Просмотреть все новости