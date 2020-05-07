Американские учёные определили основной фактор развития болезней, превращающих мозг в «губку»





В ходе одной из недавно проведённых научных работ учёным удалось выяснить, что ключевым фактором в развитии и течении прионных заболеваний являются формирующиеся в процессе связывания друг с другом белков прионов кластеры молекул. Таким образом эти «семена нуклеации» создают не поддающийся обычным способам деактивации амилоид, или стабильный молекулярный агрегат. Специалисты провели эксперимент с прионами дрожжей, выяснив, что изначально амилоиды имеют разные размеры, но опасными они становятся при удвоении количества инфекционных агентов. То есть, если агрегат состоит из 4-х молекул, то шаперонная система может исправить ошибку в сворачивании белков и предотвратить развитие заболевания, превращающего мозг в губку, но в случае удвоения этого числа начнётся патогенный процесс.Исследователи говорят, что выявленный ими фактор поможет в будущем на основе изменения «семян нуклеации» или экспрессии мутировавшей формы белка разработать эффективные методы лечения прионных заболеваний.