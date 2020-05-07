В США из-за осложнений от коронавируса умер историк и философ Юрий Сандулов

«Папы не стало в одном из госпиталей. Ужасное стечение обстоятельств! Нас не пускали к нему в палату, чтобы избежать заражения, поэтому мы даже не попрощались. Из-за злополучного вируса мы потеряли человека полного сил, планов, проектов. 24 мая семья собиралась праздновать его день рождения», - рассказала Сандулова.





Историк стал жаловаться на плохое самочувствие в конце марта. В тот момент в Нью-Йорке был пик заражения, не хватало больничных мест, врачей, поэтому родные перевели его в одну из клиник Пенсильвании. Его состояние постоянно менялось от хорошего к тяжелому. Медики подключили его к аппарату ИВЛ, но он не помог, так как вирус успел полностью разрушить легкие. Философа похоронят на кладбище Ново-Дивеевского монастыря.Вдова Любовь Сандулова рассказала, что у нее хранятся архивы и работы мужа. В Москве должна выйти его новая книга.