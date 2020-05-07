В России начали работать над новым БТР для защиты Крайнего Севера





Представители «Военно-промышленной компании» сообщают, что новый гусеничный бронетранспортер пока находится на стадии проектирования. По словам главы предприятия-разработчика Александра Красовицкого, эта платформа является одной из самых перспективных машин для эксплуатации в условиях Крайнего Севера наряду с бронеавтомобилями «Тигр». «Сроки и характеристики машины пока не буду оглашать, всему свое время», - добавил гендиректор «ВПК».Стоит отметить, что до недавнего времени сотрудники «Военно-промышленной компании» занимались разработкой исключительно колесной техники. Одним из наиболее значимых и крупных проектов производителя можно назвать БТР семейства «Бумеранг» средней весовой категории. Государственные испытания этой модели завершатся в 2021 году, когда она будет готова к серийному выпуску. Впоследствии броневик будут использовать различные подразделения Сухопутных войск ВС России.