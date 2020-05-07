В России начали работать над новым БТР для защиты Крайнего Севера
Отечественные специалисты начали работать над новым БТР для защиты Крайнего Севера России. Подобную информацию предоставил гендиректор ООО «ВПК» Александр Красовицкий.
Представители «Военно-промышленной компании» сообщают, что новый гусеничный бронетранспортер пока находится на стадии проектирования. По словам главы предприятия-разработчика Александра Красовицкого, эта платформа является одной из самых перспективных машин для эксплуатации в условиях Крайнего Севера наряду с бронеавтомобилями «Тигр». «Сроки и характеристики машины пока не буду оглашать, всему свое время», - добавил гендиректор «ВПК».
Стоит отметить, что до недавнего времени сотрудники «Военно-промышленной компании» занимались разработкой исключительно колесной техники. Одним из наиболее значимых и крупных проектов производителя можно назвать БТР семейства «Бумеранг» средней весовой категории. Государственные испытания этой модели завершатся в 2021 году, когда она будет готова к серийному выпуску. Впоследствии броневик будут использовать различные подразделения Сухопутных войск ВС России.
Представители «Военно-промышленной компании» сообщают, что новый гусеничный бронетранспортер пока находится на стадии проектирования. По словам главы предприятия-разработчика Александра Красовицкого, эта платформа является одной из самых перспективных машин для эксплуатации в условиях Крайнего Севера наряду с бронеавтомобилями «Тигр». «Сроки и характеристики машины пока не буду оглашать, всему свое время», - добавил гендиректор «ВПК».
Стоит отметить, что до недавнего времени сотрудники «Военно-промышленной компании» занимались разработкой исключительно колесной техники. Одним из наиболее значимых и крупных проектов производителя можно назвать БТР семейства «Бумеранг» средней весовой категории. Государственные испытания этой модели завершатся в 2021 году, когда она будет готова к серийному выпуску. Впоследствии броневик будут использовать различные подразделения Сухопутных войск ВС России.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:00