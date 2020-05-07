Росстат назвал причину падения рождаемости за первые три месяца 2020 года





По словам Елены Егоровой, которая является завлабораторией в РЭУ им. Плеханова, матерями сейчас становится поколение, которое родилось в конце прошлого века. Однако в 90-х годах на свет появилось очень мало женщин, поэтому сейчас это сказывается на показателях.В Росстате убеждены, что по итогам всего 2020 года рождаемость вырастет из-за введения режима самоизоляции и перевода большинства граждан на удаленную работу. Семьи, которые задумывались о пополнении и потеряли из-за карантина работу, могут осознанно зачать ребенка, чтобы получать пособие от государства. Также будет категория женщин, которые захотят «подстраховаться» и осмысленно пойти в декрет для сохранения законного рабочего места на три года. Елена Егорова считает, что самоизоляция не сыграет ключевую роль в понижении или повышении рождаемости, но исключать этот фактор все-таки не стоит.