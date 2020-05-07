Сергей Жигунов лишился имущества из-за долга в 15 млн рублей
Сергей Жигунов лишился бани, гаража, участка, дома. Актер распродал все имущество ради погашения долга в размере 15 млн рублей.
Пять лет назад Жигунов оформил банковский займ на создание фильма, но так и не погасил кредит. За последний год актер выплатил только незначительную сумму, но общий долг продолжает расти из-за начисляемой пени.
Недавно банк, название которого не называется, лишил звездного клиента недвижимости во Владимирской области. Огромный особняк с 2-этажным гаражом, расположенный на участке в 1,3 гектара, ушел с торгов за 9 млн рублей. В распоряжении актера пока остаются два автомобиля и квартира в Москве. Жигунов подал в суд иск и пытается опротестовать сделку по апартаментам на Мосфильмовской улице, которая, по его мнению, реализована по заниженной цене, передает «СтарХит».
Ранее Жигунова заметили в компании «копии» Анастасии Заворотнюк. Пара отдыхала в подмосковной усадьбе актера.
Пять лет назад Жигунов оформил банковский займ на создание фильма, но так и не погасил кредит. За последний год актер выплатил только незначительную сумму, но общий долг продолжает расти из-за начисляемой пени.
Недавно банк, название которого не называется, лишил звездного клиента недвижимости во Владимирской области. Огромный особняк с 2-этажным гаражом, расположенный на участке в 1,3 гектара, ушел с торгов за 9 млн рублей. В распоряжении актера пока остаются два автомобиля и квартира в Москве. Жигунов подал в суд иск и пытается опротестовать сделку по апартаментам на Мосфильмовской улице, которая, по его мнению, реализована по заниженной цене, передает «СтарХит».
Ранее Жигунова заметили в компании «копии» Анастасии Заворотнюк. Пара отдыхала в подмосковной усадьбе актера.