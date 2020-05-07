Обнародован перечень майских премьер Xbox Game Pass для консолей и ПК

«Очистка каталога затронет Black Desert, Doom, вторую часть легендарного Wolfenstein, Lego Ninjago Movie Video Game и сиквел Mega Man Legacy Collection. Информация о дальнейших изменениях будет публиковаться на всех официальных ресурсах», - говорится в сообщении Xbox в Twitter.





На 14 мая назначен релиз Final Fantasy IX. Через 5 дней на Xbox Game Pass появится Fractured Minds. По данным со страницы Xbox в Twitter, некоторые игры будут убраны из перечня. Первой с него исчезнет GTA V. До 15 мая в общей сложности планируется удалить более 10 игр различного жанра.Также обновится перечень игр на Xbox Game Pass, доступных для компьютеров по подписке Ultimate. Первыми его дополнят релизы Endless Legend и Final Fantasy IX. Они должны занять место Rise of the Tomb Raider, Imperator: Rome. В начале июня сам сервис планирует обновить интерфейс и переквалифицироваться преимущественно на релизы для консоли от Microsoft. Большая часть игр на ПК будет публиковаться с бесплатным доступом или по минимальной стоимости в рамках акционных предложений.