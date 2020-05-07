Ученые: Плохой сон у детей до года является предвестником аутизма

«Исходя из нашего клинического опыта, родители очень беспокоятся о сне своих детей. В нашей работе мы действительно наблюдали, что соответствующая проблема характерна для детей с медленным развитием», - пояснила Эстес.





В рамках исследования ученые работали с 400 детьми от 6 до 12 месяцев, испытывавших трудности со сном. Оказалось, аномальные процессы происходили в их гиппокампе, имеющем важное значение для памяти и обучения. Позже у многих малышей, задействованных в эксперименте, выявили аутизм.Старший автор исследования Аннет Эстес рассказала, что у 80% детей с расстройствами аутистического спектра есть проблемы со сном. Раньше большинство работ, посвященных братьям и сестрам с аутизмом, сосредотачивались на поведении и познании.Чтобы рассмотреть взаимосвязи между сном, развитием мозга и аутизмом, исследователи из сети IBIS изучили результаты МРТ 432 новорожденных, опросили родителей о характере сна и измерили когнитивное функционирование с использованием стандартизированной оценки. Всех младенцев классифицировали по степени риска развития заболевания. Через год аутизм выявили у 71 ребенка с явными проблемами со сном.