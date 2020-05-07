АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Публикация отредактированных снимков с улучшенной внешностью в Сети увеличивает риск появления проблем с…
EUR 80.06 USD 73.97
Курс валют на 07.05.2020

Ученые: Плохой сон у детей до года является предвестником аутизма

Ученые считают, что плохой сон у детей до года может являться предвестником аутизма. Проблема связана с изменением траектории роста в гиппокампе.
Ученые: Плохой сон у детей до года является предвестником аутизма

В рамках исследования ученые работали с 400 детьми от 6 до 12 месяцев, испытывавших трудности со сном. Оказалось, аномальные процессы происходили в их гиппокампе, имеющем важное значение для памяти и обучения. Позже у многих малышей, задействованных в эксперименте, выявили аутизм.

Старший автор исследования Аннет Эстес рассказала, что у 80% детей с расстройствами аутистического спектра есть проблемы со сном. Раньше большинство работ, посвященных братьям и сестрам с аутизмом, сосредотачивались на поведении и познании.
«Исходя из нашего клинического опыта, родители очень беспокоятся о сне своих детей. В нашей работе мы действительно наблюдали, что соответствующая проблема характерна для детей с медленным развитием», - пояснила Эстес.

Чтобы рассмотреть взаимосвязи между сном, развитием мозга и аутизмом, исследователи из сети IBIS изучили результаты МРТ 432 новорожденных, опросили родителей о характере сна и измерили когнитивное функционирование с использованием стандартизированной оценки. Всех младенцев классифицировали по степени риска развития заболевания. Через год аутизм выявили у 71 ребенка с явными проблемами со сном.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Галкин продемонстрировал «тайную» комнату в своем…
MediaTek презентовала новый процессор Helio…
"Смотрю и радуюсь": Собчак рассказала, как изменился Виторган после…
Российский Су-34 удивил аналитиков…
«Я блондинка»: Максим Виторган рассказал о попадании в «глупую…
Роспотребнадзор предложил выходить из самоизоляции в три…
Новый внедорожник Haval H5 не получит привычный рычаг…
Екатерина Варнава о расставании с Константином Мякиньковым: «Любовь переросла в сестринские…
В WhatsApp появился бот для проверки новостей про коронавирус на…
"Брать или не брать": Шура привел домой взрослую…
Renault привезет в Россию обновленный…
Филипп Киркоров получил отрицательные результаты проведённого членам его семьи теста на…
Салливан рассказал о мнении Трампа по поводу саммита «ядерной…
Лариса Долина о съемках шоу «Маска»: «Дочь узнала меня с первых…
Преемник Nissan Terrano получил мотор от Renault…
«Впервые у меня такая сидячка»: Владимир Винокур рассказал, чем занимается в период…
Вирусолог Сергей Нетёсов объяснил, можно ли заразиться коронавирусом COVID-19 через заказанную на дом…
Сергей Шойгу рассказал, как в России будут праздновать День Победы в условиях…
«Прекрати разбрасывать носки»: Юлия Меньшова трогательно поздравила мужа с днем…
В Москве чат-бот поможет проверить привязку автомобиля к цифровому…
Представитель ВОЗ Владимир Позняк: Качественный сон полезен в период…
Актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина скончалась после продолжительной…
Мать беременной Саши Зверевой не сможет присутствовать при родах…
Вдова Коби Брайанта в свой день рождения прочитала последнее любовное письмо от…
Агата Муцениеце показала, как выглядела в 19…
Министр культуры Ольга Любимова заразилась…
Hyundai обновил внедорожник Hyundai…
В Сети обсуждают необычные голубые глаза Ксении Бородиной на новом…
Просмотреть все новости