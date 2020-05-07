Николай Басков предложил Киркорову «поискать голос» методом прощупывания живота

В обнародованном Филиппом Киркоровым видео показан момент занятия по вокалу Николая Баскова с девушками. Именитый исполнитель помогает певицам «искать голос», укладывая их по очереди на стол и требуя под аккомпанемент «выдавать звук». Сам Басков в это время руками прощупывает и нажимает на живот учениц, показывая, где должны «рождаться звуки». В подписи к ролику Киркоров с юмором отметил, что голос иногда найти весьма сложно, но в этом случае на помощь придёт «рука Мастера».Одним из первых на публикацию отреагировал Николай Басков, написав, что точно так же может «прощупать и повертеть» Филиппа Киркорова. В ответ коллега отказался от помощи, признавшись, что у него «есть кому это делать».