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Николай Басков предложил Киркорову «поискать голос» методом прощупывания живота

Отечественный эстрадный исполнитель, актёр и продюсер Филипп Киркоров на странице в Instagram обнародовал небольшой ролик, в кадрах которого Николай Басков методом прощупывания живота «ищет голос» у девушек. «Золотой голос России» предложил проделать ту же манипуляцию и с коллегой, но «король отечественной эстрады» ответил отказом.
Николай Басков предложил Киркорову «поискать голос» методом прощупывания живота

В обнародованном Филиппом Киркоровым видео показан момент занятия по вокалу Николая Баскова с девушками. Именитый исполнитель помогает певицам «искать голос», укладывая их по очереди на стол и требуя под аккомпанемент «выдавать звук». Сам Басков в это время руками прощупывает и нажимает на живот учениц, показывая, где должны «рождаться звуки». В подписи к ролику Киркоров с юмором отметил, что голос иногда найти весьма сложно, но в этом случае на помощь придёт «рука Мастера».

Одним из первых на публикацию отреагировал Николай Басков, написав, что точно так же может «прощупать и повертеть» Филиппа Киркорова. В ответ коллега отказался от помощи, признавшись, что у него «есть кому это делать».

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:27

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