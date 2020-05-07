"Летающий броневик": В России завершилась разработка БТР "Тайфун-ВДВ"





Новый автомобиль "Тайфун-ВДВ" создавался с учетом повышения мобильности и защищённости подразделений десанта, сообщает источник в промышленно-оборонном ведомстве. До поступления в ряды Вооруженных сил РФ в конце года броневик пройдет испытания в полевых условиях. Представители конструкторского бюро уверены, что новая разработка станет универсальной платформой как для боевого, так и иного применения. С колесной формулой 4х4 машина вмещает в себя от 6 до 8 бойцов, чья полная масса может достигать 11 тонн.Рамную конструкцию базового "Тайфуна" заменили несущим бронекузовом, крепления которого также имеют несколько агрегатов, что позволило значительно облегчить транспортное средство. В движение броневик приводит двигатель от КамАЗ-650 с отдачей в 350 "лошадей", который дополняется автоматической КПП. Крейсерская скорость новинки по асфальтированной дороге достигает 100 км/ч. Известно, что впервые "Тайфун-ВДВ" презентовали на Международном военно-техническом форуме "Армия" в 2017 году.