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"Летающий броневик": В России завершилась разработка БТР "Тайфун-ВДВ"

В России завершилась разработка новой машины спецназа "Тайфун-ВДВ". БТР, прозванный "летающим броневиком", вскоре появится в составе парашютного десанта.

Новый автомобиль "Тайфун-ВДВ" создавался с учетом повышения мобильности и защищённости подразделений десанта, сообщает источник в промышленно-оборонном ведомстве. До поступления в ряды Вооруженных сил РФ в конце года броневик пройдет испытания в полевых условиях. Представители конструкторского бюро уверены, что новая разработка станет универсальной платформой как для боевого, так и иного применения. С колесной формулой 4х4 машина вмещает в себя от 6 до 8 бойцов, чья полная масса может достигать 11 тонн.

Рамную конструкцию базового "Тайфуна" заменили несущим бронекузовом, крепления которого также имеют несколько агрегатов, что позволило значительно облегчить транспортное средство. В движение броневик приводит двигатель от КамАЗ-650 с отдачей в 350 "лошадей", который дополняется автоматической КПП. Крейсерская скорость новинки по асфальтированной дороге достигает 100 км/ч. Известно, что впервые "Тайфун-ВДВ" презентовали на Международном военно-техническом форуме "Армия" в 2017 году.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:26

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