Альбина Джанабаева: «Я буду доброй и понимающей свекровью»

По словам бывшей солистки «ВИА Гры», 16-летнему старшему сыну пока рано думать о собственной семье. Однако Альбина Джанабаева считает, что невесте Константина повезет. Наследник Валерия Меладзе не хочет быть публичным человеком, поэтому запрещает родителям снимать его в семейных фотосессиях. В Сети кадры с 16-летним парнем, который, как считают фанаты, станет завидным женихом, появляются редко. 41-летняя певица призналась, что ей хотелось бы наладить контакт с будущей невесткой. Для Альбины Джанабаевой имеет значение, чтобы выбор старшего сына был осознанным. Она хочет стать хорошей свекровью, так как от этого зависит счастье молодой семьи и взаимопонимание с Константином.Семья Джанабаевой сейчас находится на самоизоляции в загородном доме. Артистка призналась, что такой этап в жизни она уже проходила. Когда она родила младшего сына Луку, то была длительный период дома. В тот момент знаменитость себя чувствовала отлично, так как понимала, что дети это главное в жизни.