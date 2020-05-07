В Приморье 94-летняя ветеран ВОВ вылечились от коронавируса
В Приморье 94-летняя ветеран ВОВ победила коронавирус. Вместе с ней из больницы выписались трое детей. Сведения предоставило краевое управление Роспотребнадзора.
К 7 мая врачам удалось вылечить 31 пациента. Количество получивших выписку людей достигло 130 или 18% от общего числа инфицированных.
Правительство обеспокоено резким ростом тяжелых больных с подтвержденным COVID-19. За последние сутки их число увеличилось на 43 и достигло 727 человек. 8 коронавирусных пациентов с сопутствующими хроническими недугами скончались. Чаще заражаются контактные лица и члены одной семьи.
Ранее ученые из Швейцарии предложили лечить коронавирус блокированием тестостерона.
К 7 мая врачам удалось вылечить 31 пациента. Количество получивших выписку людей достигло 130 или 18% от общего числа инфицированных.
Правительство обеспокоено резким ростом тяжелых больных с подтвержденным COVID-19. За последние сутки их число увеличилось на 43 и достигло 727 человек. 8 коронавирусных пациентов с сопутствующими хроническими недугами скончались. Чаще заражаются контактные лица и члены одной семьи.
Ранее ученые из Швейцарии предложили лечить коронавирус блокированием тестостерона.
Общество
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:04