Умер младший брат Нонны Мордюковой Василий Литвинов
Нонна Мордюкова потеряла младшего брата. Народная артистка допускает, что Василий Литвинов мог умереть из-за коронавируса.
Сестра Мордюковой Наталья Катаева рассказала, что Литвинов за несколько дней до кончины ходил в продуктовый магазин и мог заразиться КВИ. Его состояние ухудшалось стремительно.
Литвинов носил фамилию матери. После завершения учебы в авиационном институте он устроился инженером в аэропорт «Быкова». Артистка по-сестрински любила брата и поддерживала с ним хорошие отношения. Родные решили похоронить его рядом с матерью, покоящейся на кладбище в поселке Панки (Люберцы).
Ранее Филипп Киркоров с детьми сдал тесты на COVID-19. Все члены звездной семьи получили отрицательный результат. Артист решил провериться из-за недавнего празднования 53-летия.
Сестра Мордюковой Наталья Катаева рассказала, что Литвинов за несколько дней до кончины ходил в продуктовый магазин и мог заразиться КВИ. Его состояние ухудшалось стремительно.
Литвинов носил фамилию матери. После завершения учебы в авиационном институте он устроился инженером в аэропорт «Быкова». Артистка по-сестрински любила брата и поддерживала с ним хорошие отношения. Родные решили похоронить его рядом с матерью, покоящейся на кладбище в поселке Панки (Люберцы).
Ранее Филипп Киркоров с детьми сдал тесты на COVID-19. Все члены звездной семьи получили отрицательный результат. Артист решил провериться из-за недавнего празднования 53-летия.