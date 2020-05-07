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Умер младший брат Нонны Мордюковой Василий Литвинов

Нонна Мордюкова потеряла младшего брата. Народная артистка допускает, что Василий Литвинов мог умереть из-за коронавируса.

Сестра Мордюковой Наталья Катаева рассказала, что Литвинов за несколько дней до кончины ходил в продуктовый магазин и мог заразиться КВИ. Его состояние ухудшалось стремительно.

Литвинов носил фамилию матери. После завершения учебы в авиационном институте он устроился инженером в аэропорт «Быкова». Артистка по-сестрински любила брата и поддерживала с ним хорошие отношения. Родные решили похоронить его рядом с матерью, покоящейся на кладбище в поселке Панки (Люберцы).

Ранее Филипп Киркоров с детьми сдал тесты на COVID-19. Все члены звездной семьи получили отрицательный результат. Артист решил провериться из-за недавнего празднования 53-летия.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:57

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