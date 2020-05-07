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Учёные выяснили преувеличение производителями детских смесей пользы продукта

Британские и российские учёные выяснили, что польза детских молочных смесей, о которой в рекламных роликах громко заявляют производители, может быть значительно преувеличена. Исходя из этого, специалисты предлагают внести некоторые изменения в правила рекламирования продукта.
Учёные выяснили преувеличение производителями детских смесей пользы продукта

Читая надписи на упаковках со смесями либо просматривая рекламные ролики по телевизору, многие родители могут получать не совсем достоверную информацию, считают исследователи Первого Московского государственного медуниверситета им. Сеченова и их британские коллеги. Нередко данные о детской смеси преувеличены и не имеют под собой научного обоснования. К примеру, в рекламных роликах можно увидеть, что продукт для малышей улучшает пищеварение, положительно влияет на развитие интеллекта, избавляет от колик или аллергии на коровье молоко, но доказательств эти утверждения производители не имеют.

Сейчас правила для рекламы детских молочных смесей, заменяющих материнское молоко, практически одинаковы с остальными товарами. Однако исследователи считают, что таким образом производители имеют возможность подавать родителям научно необоснованную и преувеличенную информацию, а потому правила для рекламодателей стоит пересмотреть, пишет агентство ТАСС.

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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 07:49

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