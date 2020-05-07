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Катя Жужа: «Как же бесят ходячие конвейеры по кормлению детей!»

Экс-ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа на странице в Instagram резко высказалась о кормящих матерях. Светская львица не скрывая раздражения написала, что её «бесят ходячие конвейеры по кормлению детей».
Катя Жужа: «Как же бесят ходячие конвейеры по кормлению детей!»

Не так давно Катя Жужа вышла замуж за своего избранника Артёма Маркелова и перестала скрывать беременность. Ведущая часто публикует в соцсети новые фото, показывая округлившийся живот, обсуждает «интересное положение», но вот пол будущего малыша тщательно скрывает от подписчиков. В одном из недавних постов Жужа раскритиковала кормящих матерей, дающих ей советы, назвав их при этом «ходячими контейнерами для кормления», которым в голову «ударило молоко». Ведущая отметила, что ей не нужно навязывать своё мнение. Также она констатировала: если женщина не кормит ребёнка грудью, это вовсе не значит, что она плохая мать, так как у неё может быть весомая причина для отказа.

В комментариях некоторые фолловеры поддерживают Жужу, говоря, что тоже по ряду причин не кормили своих малышей, но от этого вряд ли стали хуже других мам. Некоторые замечают, что их «бесят» женщины, кормящие детей в людных местах и считающие свои действия нормой, а кто-то признаётся в абсолютно «ровном» отношении как к предпочитающим грудное вскармливание, так и к отказывающимся от него.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 07:33

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