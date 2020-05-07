Швейцарские ученые открыли новый способ лечения коронавируса





Профессор Андреа Алимонти надеется, что новое открытие вдохновит медиков на проведение масштабных клинических испытаний с использованием антиандрогенов. Пока все собранные данные основаны только на теориях, связывающих высокий риск заражения и смертности среди мужчин с работой половых гормонов.Ученые проанализировали данные тысяч пациентов в Италии. В группе зараженных КВИ с раком предстательной железы, принимавших антиандрогены, смертность сократилась в четыре раза. COVID-19 разносится по организму при помощи специального белка, вырабатываемого под воздействием тестостерона. Соответственно, снижение уровня гормона ускоряет выздоровление, передает ESMO.