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Швейцарские ученые открыли новый способ лечения коронавируса

Швейцарские ученые из университета Лугано открыли новый способ лечения «уханьского» коронавируса». Он базируется на блокировании тестостерона.

Профессор Андреа Алимонти надеется, что новое открытие вдохновит медиков на проведение масштабных клинических испытаний с использованием антиандрогенов. Пока все собранные данные основаны только на теориях, связывающих высокий риск заражения и смертности среди мужчин с работой половых гормонов.

Ученые проанализировали данные тысяч пациентов в Италии. В группе зараженных КВИ с раком предстательной железы, принимавших антиандрогены, смертность сократилась в четыре раза. COVID-19 разносится по организму при помощи специального белка, вырабатываемого под воздействием тестостерона. Соответственно, снижение уровня гормона ускоряет выздоровление, передает ESMO.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:26

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