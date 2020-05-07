«Нам стало тесно»: Никита Киоссе впервые назвал причину распада группы MBAND

«Мы все об этом думали, так как нам стало очень тесно вместе. Каждый вырос в профессиональном плане и сформировал свой взгляд на развитие в качестве отдельной творческой единицы. Конечно, мы не хотели именно распада, но так вышло. Что касается Константина Меладзе, то все ребята продолжают с ним сотрудничать. Я готовлю для вас первый сольный альбом», - цитирует «ФАН» Киоссе.





Киоссе давно прокручивал в мыслях роспуск коллектива. Музыканты давно переросли проект, поэтому даже продюсеры рассматривали разные сценарии распада.Артист с момента основания MBAND сдружился с Владиславом Раммом, поэтому фанаты ждали от ребят совместный трэк. Оказалось, приятель предал Киоссе, а значит о сотрудничестве не может быть и речи.