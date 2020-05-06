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Анна Семенович из-за большого размера бюста испытывала комплексы и переживала депрессии

Отечественная эстрадная исполнительница, киноактриса и ведущая Анна Семенович в одном из недавних интервью рассказала о переживаниях, связанных с большим размером бюста. Артистка не скрывает, что раньше испытывала комплексы из-за интереса к своей груди и не раз переживала депрессии.
Анна Семенович из-за большого размера бюста испытывала комплексы и переживала депрессии

Анна Семенович известна не только своим вокальным или актёрским талантом, но и «выдающимися» формами. Певица нередко демонстрирует роскошный бюст в откровенных нарядах с глубоким декольте, но раньше у неё были комплексы, сформированные интересом фанатов и прессы не столько к вокальным данным, сколько к груди большого размера. Семенович не раз переживала из-за этого депрессивные состояния, комплексовала и даже решилась на оперативное вмешательство по уменьшению бюста. После этого певица долгое время проходила курс реабилитации, беседовала с психологами и читала много разной литературы, в итоге избавившись от депрессий и полюбив саму себя.

Не так давно Анна Семенович откровенно призналась, что её сердце занято, и она строит отношения с молодым человеком. Однако представлять возлюбленного поклонникам певица не спешит, хотя и не скрывает, что, пережив интерес исключительно благодаря пышной груди и фигуре, сейчас по-настоящему чувствует себя желанной, находясь за спиной надёжного мужчины.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:22

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