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«Меня полощут годами, что я нищая»: Боня опровергла слухи о проживании в домике для прислуги

Виктория Боня опровергла слухи о проживании в домике для прислуги на территории поместья своего бывшего возлюбленного Алекса Смерфита. По словам Insta-дивы, ей годами приписывают проблемы с деньгами и жизнь за чужой счет.
«Меня полощут годами, что я нищая»: Боня опровергла слухи о проживании в домике для прислуги

Недавно одно из изданий опубликовало статью о том, что Виктория Боня якобы временно живет в домике для прислуги, который ей выделил наследник мультимиллиардной империи Алекс Смерфит. В статье говорилось о том, что экс-участнице «Дома-2» не нашлось места в особняке отца ее ребенка, поэтому знаменитость вынуждена коротать карантин в стесненных условиях.

Виктория Боня не смогла промолчать в ответ на подобные домыслы и решила посвятить одно из Instagram-видеообращений этой теме. В Stories дизайнер одежды отметила, что рассказы о ее месте проживания – абсолютная выдумка. По словам бизнесвумен, СМИ постоянно ей приписывает статус «нищебродки» и живущей за чужой счет.

Боня отметила, если бы хоть половина из всего написанного о ней журналистами была правдой, то она бы «в Канны через забор лазила» от нехватки финансов на цивилизованные методы перемещения. Однако у звезды в карьерном и материальном плане все благополучно, и опровергнуть домыслы СМИ она решила не из-за обиды на прессу, а чтобы защитить дочь.

Кроме того, Викторию Боню задевает попытка интернет-изданий очернить семью Смерфитов, которую знаменитость уважает и любит. Именно поэтому теперь блогер решила освещать реальное положение вещей в своей жизни, чтобы не допустить подобных инцидентов.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:15

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