Учёные: В Сибири вечная мерзлота не растает даже после 2100 года





В последний ледниковый период на территории нынешней Сибири под влиянием рельефообразования, климата и экологических процессов сформировалась вечная мерзлота. За прошедшее время произошло чёткое распределение грунтового льда. Учёные в результате исследования пришли к выводу, что процесс таяния вечной мерзлоты определяется порядком раздела наземного льда на настоящий момент, что, в свою очередь, с учётом вероятного потепления и изменения арктического климата отражается на перспективе.В районах, расположенных на северо-востоке Сибири, по мнению учёных, самая «холодная» в Арктике вечная мерзлота. В таком состоянии почва по-прежнему будет оставаться стабильной даже при условии глобального потепления в ближайшее столетие, то есть, таяние или существенные изменения вряд ли произойдут к 2100 году.