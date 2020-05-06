Учёные: В Сибири вечная мерзлота не растает даже после 2100 года
Изучавшие процессы изменения ландшафта учёные пришли к мнению, что вечная мерзлота в Сибири не растает даже после 2100 года. Причём в этом случае принимали во внимание вероятность усиления глобального потепления на планете.
В последний ледниковый период на территории нынешней Сибири под влиянием рельефообразования, климата и экологических процессов сформировалась вечная мерзлота. За прошедшее время произошло чёткое распределение грунтового льда. Учёные в результате исследования пришли к выводу, что процесс таяния вечной мерзлоты определяется порядком раздела наземного льда на настоящий момент, что, в свою очередь, с учётом вероятного потепления и изменения арктического климата отражается на перспективе.
В районах, расположенных на северо-востоке Сибири, по мнению учёных, самая «холодная» в Арктике вечная мерзлота. В таком состоянии почва по-прежнему будет оставаться стабильной даже при условии глобального потепления в ближайшее столетие, то есть, таяние или существенные изменения вряд ли произойдут к 2100 году.
В последний ледниковый период на территории нынешней Сибири под влиянием рельефообразования, климата и экологических процессов сформировалась вечная мерзлота. За прошедшее время произошло чёткое распределение грунтового льда. Учёные в результате исследования пришли к выводу, что процесс таяния вечной мерзлоты определяется порядком раздела наземного льда на настоящий момент, что, в свою очередь, с учётом вероятного потепления и изменения арктического климата отражается на перспективе.
В районах, расположенных на северо-востоке Сибири, по мнению учёных, самая «холодная» в Арктике вечная мерзлота. В таком состоянии почва по-прежнему будет оставаться стабильной даже при условии глобального потепления в ближайшее столетие, то есть, таяние или существенные изменения вряд ли произойдут к 2100 году.
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:02