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Анна Ковальчук показала фанатам 10-летнего сына

Звезда сериала «Тайны следствия» Анна Ковальчук не любит афишировать свою личную жизнь. В Сети практически нет семейных фотографий артистки, а только творческие. Недавно 42-летняя знаменитость сделала исключение, она показала фанатам 10-летнего сына.
Анна Ковальчук показала фанатам 10-летнего сына

Народная артистка России Анна Ковальчук опубликовала видеоролик сына в Stories Instagram-аккаунта, отметив, что у Добрыни с чувством юмора всё в полном порядке. Главная героиня «Мастера и Маргариты» разрешила сыну завести аккаунт в социальных сетях, где он публикует свои забавные видео. Фанаты отметили, что наследник похож на маму, фолловеры подчеркнули, красивый парень растёт.

Звёздная мама гордится своими детьми: 10-летним Добрыней, которого родила от второго мужа миллионера Олега Капустина, и 19-летней Златой, рожденной от первого мужа актёра Анатолия Ильченко. Дочь планирует связать свою жизнь с журналистикой, а фанаты не исключают, что наследница может продолжить творческую династию, тем более, опыт съёмок в кино и выступлений в театре у неё уже есть.

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Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 20:08

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