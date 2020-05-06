Анна Ковальчук показала фанатам 10-летнего сына
Звезда сериала «Тайны следствия» Анна Ковальчук не любит афишировать свою личную жизнь. В Сети практически нет семейных фотографий артистки, а только творческие. Недавно 42-летняя знаменитость сделала исключение, она показала фанатам 10-летнего сына.
Народная артистка России Анна Ковальчук опубликовала видеоролик сына в Stories Instagram-аккаунта, отметив, что у Добрыни с чувством юмора всё в полном порядке. Главная героиня «Мастера и Маргариты» разрешила сыну завести аккаунт в социальных сетях, где он публикует свои забавные видео. Фанаты отметили, что наследник похож на маму, фолловеры подчеркнули, красивый парень растёт.
Звёздная мама гордится своими детьми: 10-летним Добрыней, которого родила от второго мужа миллионера Олега Капустина, и 19-летней Златой, рожденной от первого мужа актёра Анатолия Ильченко. Дочь планирует связать свою жизнь с журналистикой, а фанаты не исключают, что наследница может продолжить творческую династию, тем более, опыт съёмок в кино и выступлений в театре у неё уже есть.
Народная артистка России Анна Ковальчук опубликовала видеоролик сына в Stories Instagram-аккаунта, отметив, что у Добрыни с чувством юмора всё в полном порядке. Главная героиня «Мастера и Маргариты» разрешила сыну завести аккаунт в социальных сетях, где он публикует свои забавные видео. Фанаты отметили, что наследник похож на маму, фолловеры подчеркнули, красивый парень растёт.
Звёздная мама гордится своими детьми: 10-летним Добрыней, которого родила от второго мужа миллионера Олега Капустина, и 19-летней Златой, рожденной от первого мужа актёра Анатолия Ильченко. Дочь планирует связать свою жизнь с журналистикой, а фанаты не исключают, что наследница может продолжить творческую династию, тем более, опыт съёмок в кино и выступлений в театре у неё уже есть.