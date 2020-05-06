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«Дом-2»: Беременная Саша Черно пожаловалась, что муж хочет назвать ребенка в свою честь

Участники реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно и ее супруг Иосиф Оганесян в июле впервые станут родителями. Беременная участница телестройки пожаловалась на супруга, который хочет назвать будущего ребенка в свою честь.
«Дом-2»: Беременная Саша Черно пожаловалась, что муж хочет назвать ребенка в свою честь

Саша Черно ответственно подходит к выбору имени для сына и даже обратилась к своим фолловерам в Instagram с просьбой предложить ей возможные варианты. По словам супруги Иосифа Оганесяна, они уже определились с тем, как назовут первенца. Однако 28-летний участник «Дома-2» не оставляет попыток убедить свою жену дать малышу его имя. Саша Черно считает эту идею «бредом» и не готова идти на поводу у супруга.

В начале весны популярная пара проекта утверждала, что они практически не ссорятся и стараются максимально наслаждаться атмосферой Сейшельских островов. Однако в апреле беременная Саша Черно заявила, что руководители реалити-шоу делают все, чтобы «очернить» перед зрителями ее отношения с Иосифом Оганесяном. Супруги начали скандалить, на фоне чего муж злоупотребляет спиртным. По его словам, это необходимо для того, чтобы не срываться на жене, которая «не дает ему спокойно жить».

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:56

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