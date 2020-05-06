«Дом-2»: Беременная Саша Черно пожаловалась, что муж хочет назвать ребенка в свою честь
Участники реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно и ее супруг Иосиф Оганесян в июле впервые станут родителями. Беременная участница телестройки пожаловалась на супруга, который хочет назвать будущего ребенка в свою честь.
Саша Черно ответственно подходит к выбору имени для сына и даже обратилась к своим фолловерам в Instagram с просьбой предложить ей возможные варианты. По словам супруги Иосифа Оганесяна, они уже определились с тем, как назовут первенца. Однако 28-летний участник «Дома-2» не оставляет попыток убедить свою жену дать малышу его имя. Саша Черно считает эту идею «бредом» и не готова идти на поводу у супруга.
В начале весны популярная пара проекта утверждала, что они практически не ссорятся и стараются максимально наслаждаться атмосферой Сейшельских островов. Однако в апреле беременная Саша Черно заявила, что руководители реалити-шоу делают все, чтобы «очернить» перед зрителями ее отношения с Иосифом Оганесяном. Супруги начали скандалить, на фоне чего муж злоупотребляет спиртным. По его словам, это необходимо для того, чтобы не срываться на жене, которая «не дает ему спокойно жить».
Саша Черно ответственно подходит к выбору имени для сына и даже обратилась к своим фолловерам в Instagram с просьбой предложить ей возможные варианты. По словам супруги Иосифа Оганесяна, они уже определились с тем, как назовут первенца. Однако 28-летний участник «Дома-2» не оставляет попыток убедить свою жену дать малышу его имя. Саша Черно считает эту идею «бредом» и не готова идти на поводу у супруга.
В начале весны популярная пара проекта утверждала, что они практически не ссорятся и стараются максимально наслаждаться атмосферой Сейшельских островов. Однако в апреле беременная Саша Черно заявила, что руководители реалити-шоу делают все, чтобы «очернить» перед зрителями ее отношения с Иосифом Оганесяном. Супруги начали скандалить, на фоне чего муж злоупотребляет спиртным. По его словам, это необходимо для того, чтобы не срываться на жене, которая «не дает ему спокойно жить».