Комариный сезон: Вирусолог оценил возможность передачи COVID-19 насекомыми





По словам доктора наук, риск заразиться посредством контакта с насекомыми не такой большой, как склонны думать некоторые, но он все же есть. Так, мухи способны переносить на своих лапках какие угодно заболевания, поэтому они могут являться еще возможным путем заражения коронавирусом. При этом комары на подобное не способны. Дело в том, что специфика их «взаимодействия» с человеком не предполагает шанс передачи инфекции посредством укуса.Кроме того, сам вирус не предназначен для такого рода передачи от зараженного к здоровому. У них другой жизненный цикл, даже если комар выпьет кровь носителя, а после укусит другого человека, тот не подхватит COVID-19.