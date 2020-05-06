АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Публикация отредактированных снимков с улучшенной внешностью в Сети увеличивает риск появления проблем с…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Комариный сезон: Вирусолог оценил возможность передачи COVID-19 насекомыми

Потепление, которое ранее считалось панацеей и которому приписывали уничтожение пандемии, вместо ожидаемого принесло с собой новые вопросы и проблемы. Так, просыпающиеся весной насекомые могут стать еще одним потенциально возможным путем передачи COVID-19. О том, насколько опасны комары и мухи, рассказал российский вирусолог, профессор Анатолий Альштейн.

По словам доктора наук, риск заразиться посредством контакта с насекомыми не такой большой, как склонны думать некоторые, но он все же есть. Так, мухи способны переносить на своих лапках какие угодно заболевания, поэтому они могут являться еще возможным путем заражения коронавирусом. При этом комары на подобное не способны. Дело в том, что специфика их «взаимодействия» с человеком не предполагает шанс передачи инфекции посредством укуса.

Кроме того, сам вирус не предназначен для такого рода передачи от зараженного к здоровому. У них другой жизненный цикл, даже если комар выпьет кровь носителя, а после укусит другого человека, тот не подхватит COVID-19.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Галкин продемонстрировал «тайную» комнату в своем…
MediaTek презентовала новый процессор Helio…
"Смотрю и радуюсь": Собчак рассказала, как изменился Виторган после…
Российский Су-34 удивил аналитиков…
«Я блондинка»: Максим Виторган рассказал о попадании в «глупую…
Роспотребнадзор предложил выходить из самоизоляции в три…
Новый внедорожник Haval H5 не получит привычный рычаг…
Екатерина Варнава о расставании с Константином Мякиньковым: «Любовь переросла в сестринские…
В WhatsApp появился бот для проверки новостей про коронавирус на…
"Брать или не брать": Шура привел домой взрослую…
Renault привезет в Россию обновленный…
Филипп Киркоров получил отрицательные результаты проведённого членам его семьи теста на…
Салливан рассказал о мнении Трампа по поводу саммита «ядерной…
Лариса Долина о съемках шоу «Маска»: «Дочь узнала меня с первых…
Преемник Nissan Terrano получил мотор от Renault…
«Впервые у меня такая сидячка»: Владимир Винокур рассказал, чем занимается в период…
Вирусолог Сергей Нетёсов объяснил, можно ли заразиться коронавирусом COVID-19 через заказанную на дом…
Сергей Шойгу рассказал, как в России будут праздновать День Победы в условиях…
«Прекрати разбрасывать носки»: Юлия Меньшова трогательно поздравила мужа с днем…
В Москве чат-бот поможет проверить привязку автомобиля к цифровому…
Представитель ВОЗ Владимир Позняк: Качественный сон полезен в период…
Актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина скончалась после продолжительной…
Мать беременной Саши Зверевой не сможет присутствовать при родах…
Вдова Коби Брайанта в свой день рождения прочитала последнее любовное письмо от…
Агата Муцениеце показала, как выглядела в 19…
Министр культуры Ольга Любимова заразилась…
Hyundai обновил внедорожник Hyundai…
В Сети обсуждают необычные голубые глаза Ксении Бородиной на новом…
Просмотреть все новости