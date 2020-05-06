В Сети появились свежие снимки универсала Volkswagen Arteon
Фотошпионам удалось запечатлеть на китайских трассах универсал Volkswagen Arteon. На сайте Autohome появились свежие снимки кросс-вариации этой модели в камуфляже и без него.
Особенностью Volkswagen Arteon будет то, что его оснастили неокрашенным пластиковым обвесом с хромированными деталями, располагаемыми по периметру всего кузова. На крыше установлены рейлинги, лифтбек получит измененный дизайн. Автолюбителей ждет также «заряженная» R-версия.
Эксперты предполагают, что на рынке Китая универсал предложат, как и лифтбек Volkswagen CC, с бензиновой двухлитровой «турбочетверкой», генерирующей 186 или 220 «лошадок». В паре с ними будет работать семиступенчатая коробка «автомат» с двумя сцеплениями. Arteon, вероятнее всего, будет переднеприводным. Немецкий бренд представит обновленные версии флагмана до конца этого года.
Особенностью Volkswagen Arteon будет то, что его оснастили неокрашенным пластиковым обвесом с хромированными деталями, располагаемыми по периметру всего кузова. На крыше установлены рейлинги, лифтбек получит измененный дизайн. Автолюбителей ждет также «заряженная» R-версия.
Эксперты предполагают, что на рынке Китая универсал предложат, как и лифтбек Volkswagen CC, с бензиновой двухлитровой «турбочетверкой», генерирующей 186 или 220 «лошадок». В паре с ними будет работать семиступенчатая коробка «автомат» с двумя сцеплениями. Arteon, вероятнее всего, будет переднеприводным. Немецкий бренд представит обновленные версии флагмана до конца этого года.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:37