«Любовь всей моей жизни»: Супруга Ричарда Гира показала архивные свадебные снимки

До свадьбы Ричард Гир и Александра Сильва около трёх лет строили отношения. Несмотря на «солидную» разницу в возрасте, пара не только решилась официально зарегистрировать брак, но и воспитывает двоих совместных детей – сына Александра и несколько недель назад появившегося на свет второго малыша. В недавней публикации молодая жена звезды Голливуда обнародовала три снимка из семейного архива, снятые в день свадьбы. В подписи к посту Сильва написала, что её супруг самый замечательный мужчина из всех, кого ей приходилось встречать в жизни, и хотя эта фраза для кого-то может звучать как «клише», публицист уверяет в искренности слов и чувств, посвящённых Ричарду Гиру.Актёр ранее уже был женат. Первой женой Гира стала модель Синди Кроуфорд, второй – Кэри Лоуэлл, в браке с которой родился сын Гомер Джеймс Джигми. У Алехандры Сильва тоже есть ребёнок от предыдущих отношений, а сейчас пара воспитывает ещё и двух совместных малышей.