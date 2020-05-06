«Моложе меня, русский»: Победительница «Последнего героя» Надежда Ангарская рассказала о требованиях к жениху

Надежда Ангарская признает, что в нынешнее время и при ее графике работы единственным местом для знакомств становятся соцсети. На работе у артистки стабильный круг общения, а вот в Instagram регулярно пребывает множество интересных и симпатичных молодых людей.После того, как Ангарская стала победительницей «Последнего героя», количество подписчиков ее страницы значительно возросло, а также начали поступать предложения руки и сердца. В свете последних событий в мире и в связи с пандемией и грядущим экономическим кризисом, мужчины, по словам артистки, перешли на новый «тренд». Теперь они зовут замуж, чтобы вдвоем было легче пережить это «тяжелое время».Звезда Comedy Woman не согласна с подобной политикой и связывать свою жизнь с партнером только ради «выживания» не готова, учитывая то, что она с подобным и сама отлично справляется. У артистки есть ряд требований к потенциальному жениху и ряд табу, которые она не готова переступить ради брака. Так, когда Ангарской пишет молодой человек 35 лет, ранее не женатый и без детей, это сразу вызывает у нее некоторые вопросы. Если же интернет-ухажеру около 47, и он все еще холост и бездетен, - есть все шансы, что знаменитость его просто проигнорирует.По словам юмористки, у нее есть примерный образ будущего супруга. Он должен быть моложе звезды «Последнего героя» и иметь российское гражданство. Помимо этого, приветствуются схожие взгляды на жизнь и интересы.