Продолжающая борьбу с раком дочь Владимира Лёвкина пережила сложный разрыв отношений с возлюбленным





В минувшем году дочь Владимира Лёвкина, потерявшую сознание, госпитализировали в столичную клинику, чуть позже врачи диагностировали у Виктории астроцитому 3-й степени - глиальную опухоль головного мозга. После этого она перенесла хирургическое вмешательство, в ходе которого было удалено новообразование, а затем ряд курсов лучевой терапии. Дочь музыканта, продолжающая борьбу с онкологией, не замкнулась в себе, а активно общается с подписчиками в соцсети, делясь своими мыслями, рассказывая о проведённых процедурах и личной жизни.Примерно в то же время, когда у дочери Владимира Лёвкина диагностировали рак, она рассталась со своим возлюбленным. Виктория рассказывала, что ей далось это непросто, и иногда присутствовало «упадническое настроение». При этом девушка считает неправильным осуждать человека за то, что он решился разорвать связь, так как у него, возможно, для этого была серьёзная причина, но вот что послужило поводом для окончания её романа с избранником – болезнь или иной фактор – дочь Лёвкина так и не рассказала.