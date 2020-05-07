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Xiaomi может выпустить новый бюджетный Redmi 10X уже в мае

По словам Лу Вейбинга, гендиректора Xiaomi Group China, компания приготовила в текущем месяце для пользователей много интересных сюрпризов. Вице-президент намекнул, что бренд может выпустить новый ожидаемый бюджетный Redmi 10X уже в мае.
Xiaomi может выпустить новый бюджетный Redmi 10X уже в мае

Топ-менеджер Xiaomi опубликовал соответствующее заявление на своей странице в соцсети Weibo. Лу Вейбинг отметил, что почитателей бренда ждут сюрпризы, но подробности раскрывать не стал.

Согласно данным сетевых источников, главным событием мая должен стать выход модели Redmi 10X 4G. Предполагается, что этот смартфон будет дешевле и технически проще, чем версия Redmi 9. Ранее была утечка, что Redmi 10X будет первым гаджетом, который будет работать на SoC MediaTek Helio G85. Новинку оснастят 6,53-дюймовым экраном IPS. Датчик фронтальной камеры будет 13 мегапикселей, а основной – 2, 2, 8 и 48 Мп. Емкость аккумулятора Redmi 10X будет составлять 5020 мАч, с возможностью быстрой зарядки 22,5 Вт. На смартфоне установят фирменную оболочку MIUI 11, которая будет работать на основе ОС Android 10.

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Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 05:00

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