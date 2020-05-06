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iPhone SE 2020 «провалился» в тестировании на автономность

Американский технологический гигант Apple в середине апреля представил долгожданную новинку - iPhone SE 2020. Смартфон получил ряд топовых решений, однако всё же «провалился» в недавнем тестировании на автономность, показав результаты значительно хуже, чем другие модели того же производителя.
iPhone SE 2020 «провалился» в тестировании на автономность

Производительность iPhone SE 2020 обеспечивает процессор Apple A13 Bionic, присутствующий также в паре других «продвинутых» моделей. При этом аккумуляторная батарея в новинке с небольшой ёмкостью, составляющей всего 1821 мА/ч, что, вероятно, и повлияло на низкий результат в тесте на автономную работу. Как сообщают сетевые источники, при просмотре контента на видеохостинге YouTube аккумулятор iPhone SE терял заряд просто «на глазах» - примерно на 1% каждые 3 мин. В итоге в режиме просмотра видео гаджет проработал лишь 4,4 часа, тогда как iPhone XR показал результат на час больше, а остальные тестируемые гаджеты - ещё лучшую автономность.

Не лучшие возможности продемонстрировал iPhone SE 2020 и в испытании мобильными играми и при просмотре страниц интернет-порталов. В первом случае результат равнялся почти 5 часам, во втором – 9,05 ч. Таким образом новинка «провалилась» в тестировании, позволив себя обойти не только другим моделям от Apple, но также смартфонам Pixel и Samsung.

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Технологии / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:42

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