Microsoft предупредила о хакерских рассылках под видом информации о COVID-19
Microsoft предупредила о многочисленных хакерских рассылках, целью которых является заражение системы вредоносными файлами типов ISO и IMG. Распространяются они под видом информации о COVID-19 во вкладках, прикрепленных к электронным письмам.
Киберугрозы были обнаружены моделями машинного обучения корпорации Билла Гейтса. Именно благодаря их анализу удалось вычислить многочисленные хакерские рассылки, целью которых является внедрение трояна в системы компаний. Вредоносная программа удаленного доступа Remcos проникает в компьютер после открытия вкладки с расширением .img или .iso, которая прикреплена к электронному письму.
С целью охватить как можно больший сегмент компаний, киберзлоумышленники решили воспользоваться самой «горячей» темой последних месяцев - информацию о COVID-19. Это позволило хакерам нанести вред корпорациям по всему миру, так как троян в письме дет возможность полностью контролировать пораженное устройство.
По мнению экспертов, все эти спамерские рассылки в конечном итоге призваны сослужить службу промышленному шпионажу. После того, как большое количество компаний было бы поражено вирусом, его создатели смогли бы запустить «шифровальщик» внутри корпорационной сети и выведать всю необходимую информацию.
Кроме того, специалисты Microsoft отметили, что типы вредоносный файлов, используемые злоумышленниками, нестандартны для такого рода деятельности. Именно это и дало возможность вычислить многочисленные хакерские атаки: мошенники «прятали» Remcos за pdf-файлом.
Киберугрозы были обнаружены моделями машинного обучения корпорации Билла Гейтса. Именно благодаря их анализу удалось вычислить многочисленные хакерские рассылки, целью которых является внедрение трояна в системы компаний. Вредоносная программа удаленного доступа Remcos проникает в компьютер после открытия вкладки с расширением .img или .iso, которая прикреплена к электронному письму.
С целью охватить как можно больший сегмент компаний, киберзлоумышленники решили воспользоваться самой «горячей» темой последних месяцев - информацию о COVID-19. Это позволило хакерам нанести вред корпорациям по всему миру, так как троян в письме дет возможность полностью контролировать пораженное устройство.
По мнению экспертов, все эти спамерские рассылки в конечном итоге призваны сослужить службу промышленному шпионажу. После того, как большое количество компаний было бы поражено вирусом, его создатели смогли бы запустить «шифровальщик» внутри корпорационной сети и выведать всю необходимую информацию.
Кроме того, специалисты Microsoft отметили, что типы вредоносный файлов, используемые злоумышленниками, нестандартны для такого рода деятельности. Именно это и дало возможность вычислить многочисленные хакерские атаки: мошенники «прятали» Remcos за pdf-файлом.
Технологии / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:24