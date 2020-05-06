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Microsoft предупредила о хакерских рассылках под видом информации о COVID-19

Microsoft предупредила о многочисленных хакерских рассылках, целью которых является заражение системы вредоносными файлами типов ISO и IMG. Распространяются они под видом информации о COVID-19 во вкладках, прикрепленных к электронным письмам.

Киберугрозы были обнаружены моделями машинного обучения корпорации Билла Гейтса. Именно благодаря их анализу удалось вычислить многочисленные хакерские рассылки, целью которых является внедрение трояна в системы компаний. Вредоносная программа удаленного доступа Remcos проникает в компьютер после открытия вкладки с расширением .img или .iso, которая прикреплена к электронному письму.

С целью охватить как можно больший сегмент компаний, киберзлоумышленники решили воспользоваться самой «горячей» темой последних месяцев - информацию о COVID-19. Это позволило хакерам нанести вред корпорациям по всему миру, так как троян в письме дет возможность полностью контролировать пораженное устройство.

По мнению экспертов, все эти спамерские рассылки в конечном итоге призваны сослужить службу промышленному шпионажу. После того, как большое количество компаний было бы поражено вирусом, его создатели смогли бы запустить «шифровальщик» внутри корпорационной сети и выведать всю необходимую информацию.

Кроме того, специалисты Microsoft отметили, что типы вредоносный файлов, используемые злоумышленниками, нестандартны для такого рода деятельности. Именно это и дало возможность вычислить многочисленные хакерские атаки: мошенники «прятали» Remcos за pdf-файлом.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:24

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