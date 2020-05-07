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Учёные создали «умный» датчик для мгновенного определения признаков остановки сердца

Российские учёные разработали сенсор для регистрации сердечного ритма, направленный на мгновенное получение сигнала. «Умный» датчик в течение нескольких секунд определит желудочковую тахикардию, которая предшествует внезапной остановке сердца.

Учёные создали «умный» датчик для мгновенного определения признаков остановки сердца

На сегодняшний день учёные разработали демо-версию устройства, ориентировочная цена «умных» датчиков составит 10 тысяч рублей, об этом сообщила ТАСС пресс-служба Российской венчурной компании. Эксперты отметили, что система экстренного оповещения включает в себя датчик регистрации электрокардиограммы и микропроцессор цифровой обработки сигнала. С помощью нововведения можно будет обнаружить фибрилляцию предсердий всего за 2 секунды, а вот современные больничные аппараты ЭКГ могут выявить желудочковую тахикардию только за 15 секунд.

Благодаря разработке сотрудников Центра компетенций НТИ при Национальном исследовательском университете МИЭТ возможна замена дорогостоящего и громоздкого оборудования на компактные устройства, моментально оповещающие персонал клиники о признаках остановки сердца при помощи беспроводной связи.

Именно от скорости определения фибрилляции желудочков зависит спасение жизни людей с хроническими кардиозаболеваниями. Использование «умных» датчиков, обладающих функцией портативного электрокардиографа, снизит смертность в реанимационных отделениях за счёт быстрой реакции врачей на ухудшение состояния больного, резюмировали авторы научного исследования.

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Наука
Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 03:00

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