Учёные создали «умный» датчик для мгновенного определения признаков остановки сердца





На сегодняшний день учёные разработали демо-версию устройства, ориентировочная цена «умных» датчиков составит 10 тысяч рублей, об этом сообщила ТАСС пресс-служба Российской венчурной компании. Эксперты отметили, что система экстренного оповещения включает в себя датчик регистрации электрокардиограммы и микропроцессор цифровой обработки сигнала. С помощью нововведения можно будет обнаружить фибрилляцию предсердий всего за 2 секунды, а вот современные больничные аппараты ЭКГ могут выявить желудочковую тахикардию только за 15 секунд.Благодаря разработке сотрудников Центра компетенций НТИ при Национальном исследовательском университете МИЭТ возможна замена дорогостоящего и громоздкого оборудования на компактные устройства, моментально оповещающие персонал клиники о признаках остановки сердца при помощи беспроводной связи.Именно от скорости определения фибрилляции желудочков зависит спасение жизни людей с хроническими кардиозаболеваниями. Использование «умных» датчиков, обладающих функцией портативного электрокардиографа, снизит смертность в реанимационных отделениях за счёт быстрой реакции врачей на ухудшение состояния больного, резюмировали авторы научного исследования.