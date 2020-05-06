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Фигуристка Камила Валиева: «У Алины Загитовой хотела бы перенять целеустремлённость»

Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, чемпион мира 2020 года среди юниоров Камила Валиева в одном из недавних интервью рассказала о работе в команде прославленного тренера Этери Тутберидзе. 14-летняя спортсменка также призналась, какую черту характера хотела бы перенять у старшей коллеги Алины Загитовой, ею оказалась целеустремлённость.
Фигуристка Камила Валиева: «У Алины Загитовой хотела бы перенять целеустремлённость»

Говоря о тренировках под руководством Тутберидзе Валиева отметила, что здесь очень важно с первого раза показать отличный прокат и заслужить похвалу тренера. В противном случае фигуристы начинают прокатывать программу снова и продолжают до тех пор, пока не получают нужный результат. И только после этого тренер «даёт добро» на отработку каких-либо других элементов. В плане целеустремлённости «наставником» для юной фигуристки является Алина Загитова. Камила Валиева говорит, что более опытная коллега ставит перед собой цель и прилагает массу усилий, чтобы непременно её достичь, поэтому данную черту она бы очень хотела перенять.

На вопрос о том, как реагирует на сравнение с Загитовой Камила Валиева ответила, что не обращает на это особого внимания. Для неё есть только она сама - её желания, цели, мастерство и достигнутые результаты.

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Спорт / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:28

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