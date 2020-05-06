На трассе в Швейцарии заметили «заряженную» Lada Vesta Sport

Дело в том, что еще весной прошлого года европейское сообщество пересмотрело экологические нормы для автомобилей и пришло к выводу о необходимости поднять их до уровня Euro 6d-TEMP. Lada Vesta Sport не может похвастаться соответствием подобному стандарту, поэтому на местный рынок ей пока дорога закрыта. По этой причине поставки российских авто, выпущенных АвтоВАЗом, в страны ЕС были прекращены еще в 2019-м, однако те транспортные средства, которые доставлялись ранее, похоже, все еще можно приобрести.Именно этим местные автолюбители и объяснили появление Lada Vesta Sport на трассе в Швейцарии. Исходя из информации, которую представили достоверные источники, пассажирский 5-местный седан комплектации Luxe был куплен в Германии, куда их ранее поставляли прямо с конвейера. В какую сумму обошлась покупка «заряженной» Lada, источник предпочел не афишировать.Сейчас АвтоВАЗ работает над тем, чтобы создать модель, соответствующую стандартам экологичности Европы. Для этого российская автомобилестроительная компания планирует тесное сотрудничество с партнерами из Альянса, что обеспечит достаточное количество финансовых влияний для модернизации необходимых агрегатов. Это в будущем позволит создавать конкурентоспособную продукцию, которая будет актуальна на европейском авторынке.