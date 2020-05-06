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«Потеря волос и авитаминоз»: Дочь Любови Толкалиной призвала девушек не прибегать к экстремальному голоданию

Дочь отечественной актрисы театра и кино Любови Толкалиной и режиссёра Егора Кончаловского на странице в Instagram рассказала об опыте похудения с помощью экстремального голодания. Мария Михалкова-Кончаловская призвала девушек не прибегать к данному методу, так как это чревато проблемами со здоровьем – потерей волос, авитаминозом и развитием серьёзных болезней.
«Потеря волос и авитаминоз»: Дочь Любови Толкалиной призвала девушек не прибегать к экстремальному голоданию

Пару лет назад дочь Толкалиной не была обладательницей стройной фигуры и имела избыточный вес. Затем она приняла решение похудеть, а для быстрого эффекта прибегала к экстремальному голоданию, поэтому о данном способе знает не понаслышке и категорически не рекомендует девушкам к нему прибегать. Мария Михалкова-Кончаловская говорит, что голодание многим кажется менее сложным методом получения желаемого результата, однако он имеет больше минусов, чем плюсов. В первую очередь стоит помнить, что потерянная в процессе голодания масса тела буквально через месяц возвращается, причём килограммы и сантиметры могут даже увеличиваться. Также нельзя забывать о вреде экстремального способа похудения для здоровья.

Дочь Любови Толкалиной констатировала, что практикуя данный метод, можно потерять мышечную, но не жировую массу. Сама Михалкова-Кончаловская после голодания долгое время страдала от постоянных головных болей и чувствовала себя «древней старухой» с выпадающими волосами, истончающейся кожей, а если долго придерживаться весьма небезопасного способа, то вполне вероятно развитие ряда заболеваний и авитаминоза. Исходя из собственного опыта, дочь актрисы и режиссёра категорически не советует никому прибегать к опасному голоданию ради «призрачной» надежды стать обладательницей идеальных форм. В этом случае важнее научиться любить и принимать себя, придерживаться правильного питания и заниматься физическими упражнениями.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:45

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