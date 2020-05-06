АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Публикация отредактированных снимков с улучшенной внешностью в Сети увеличивает риск появления проблем с…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Смартфон Meizu 17 Pro оснастили быстрой беспроводной зарядкой

Новый тизер, который опубликовал производитель Meizu, говорит о том, что смартфон 17 Pro оснастили быстрой беспроводной зарядкой. Ее мощность 27 Вт, что является для гаджетов компании рекордным показателем.
Смартфон Meizu 17 Pro оснастили быстрой беспроводной зарядкой

По словам производителя, беспроводную перезарядку гаджета можно сравнить с проводными быстрыми зарядками, которыми оснащены современные устройства. Представители Meizu подтвердили, что линейка Meizu 17 будет работать на фирменной оболочке Flyme 8.1, построенной на базе ОС Android 10.

Новый смартфон получил однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 865, быструю основную память LPDDR5, а также флэш-накопитель UFS 3.1. Модель Meizu 17 Pro оснащена модулем NFC для совершения бесконтактных платежей, а также поддерживает Wi-Fi 6. Гаджет может похвастаться квадрокамерой, главный датчик которого Sony IMX686, с разрешением 64 мегапикселя. Презентация нового устройства разработчика должна состояться в пятницу, 8 мая.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:20

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Галкин продемонстрировал «тайную» комнату в своем…
MediaTek презентовала новый процессор Helio…
"Смотрю и радуюсь": Собчак рассказала, как изменился Виторган после…
Российский Су-34 удивил аналитиков…
«Я блондинка»: Максим Виторган рассказал о попадании в «глупую…
Роспотребнадзор предложил выходить из самоизоляции в три…
Новый внедорожник Haval H5 не получит привычный рычаг…
Екатерина Варнава о расставании с Константином Мякиньковым: «Любовь переросла в сестринские…
В WhatsApp появился бот для проверки новостей про коронавирус на…
"Брать или не брать": Шура привел домой взрослую…
Renault привезет в Россию обновленный…
Филипп Киркоров получил отрицательные результаты проведённого членам его семьи теста на…
Салливан рассказал о мнении Трампа по поводу саммита «ядерной…
Лариса Долина о съемках шоу «Маска»: «Дочь узнала меня с первых…
Преемник Nissan Terrano получил мотор от Renault…
«Впервые у меня такая сидячка»: Владимир Винокур рассказал, чем занимается в период…
Вирусолог Сергей Нетёсов объяснил, можно ли заразиться коронавирусом COVID-19 через заказанную на дом…
Сергей Шойгу рассказал, как в России будут праздновать День Победы в условиях…
«Прекрати разбрасывать носки»: Юлия Меньшова трогательно поздравила мужа с днем…
В Москве чат-бот поможет проверить привязку автомобиля к цифровому…
Представитель ВОЗ Владимир Позняк: Качественный сон полезен в период…
Актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина скончалась после продолжительной…
Мать беременной Саши Зверевой не сможет присутствовать при родах…
Вдова Коби Брайанта в свой день рождения прочитала последнее любовное письмо от…
Агата Муцениеце показала, как выглядела в 19…
Министр культуры Ольга Любимова заразилась…
Hyundai обновил внедорожник Hyundai…
В Сети обсуждают необычные голубые глаза Ксении Бородиной на новом…
Просмотреть все новости