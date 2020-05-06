Смартфон Meizu 17 Pro оснастили быстрой беспроводной зарядкой





По словам производителя, беспроводную перезарядку гаджета можно сравнить с проводными быстрыми зарядками, которыми оснащены современные устройства. Представители Meizu подтвердили, что линейка Meizu 17 будет работать на фирменной оболочке Flyme 8.1, построенной на базе ОС Android 10.Новый смартфон получил однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 865, быструю основную память LPDDR5, а также флэш-накопитель UFS 3.1. Модель Meizu 17 Pro оснащена модулем NFC для совершения бесконтактных платежей, а также поддерживает Wi-Fi 6. Гаджет может похвастаться квадрокамерой, главный датчик которого Sony IMX686, с разрешением 64 мегапикселя. Презентация нового устройства разработчика должна состояться в пятницу, 8 мая.