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Отец Бритни Спирс запретил ей рожать ребенка от молодого бойфренда

Являясь опекуном дочери, отец Бритни Спирс вправе контролировать не только ее карьеру, но и личную жизнь. Исходя из этого, он вправе запретить певице рожать ребенка от ее молодого бойфренда. И именно это Джеймс Спирс и сделал.

Как стало известно благодаря источникам издания Us Weekly, в 2019-м Бритни Спирс просила у отца разрешение на то, чтобы стать матерью в третий раз, но тот выступил против. Этот вопрос певица также пыталась уладить и с помощью юристов, но и им не удалось добиться от опекуна знаменитости положительного решения. По словам звезды, родителю не по нраву и ее молодой бойфренд Сэм Асгари и сама идея того, что она снова забеременеет.

Суд назначил Джеймса Спирса опекуном дочери после событий 2011 года. Тогда поп-звезда переживала не лучшие времена: развод с Кевином Федерлайном, зависимость от запрещенных препаратов, нервные срывы и проблемы с законом. Чтобы избежать повторения подобного поведения в будущем, отца певицы наделили полномочиями принимать важные решения, влияющие на жизнь его наследницы.

Некоторое время такое положение вещей устраивало обе стороны, но когда Бритни Спирс решила наладить вою личную жизнь, между ней и опекуном начали возникать конфликты. Отцу артистки не нравились ее избранники, и он запрещал дочери официально оформлять отношения с ними. Это стало причиной того, что в прошлом году певица сделала попытку избавиться от родительского контроля. Заручившись поддержкой матери, она обратилась с подобным заявлением в суд, и тот удовлетворил ее иск, однако назначил другого поручителя. Им стала ассистентка артистки Джоди Монтгомери.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 18:13

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