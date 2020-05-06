Отец Бритни Спирс запретил ей рожать ребенка от молодого бойфренда

Как стало известно благодаря источникам издания Us Weekly, в 2019-м Бритни Спирс просила у отца разрешение на то, чтобы стать матерью в третий раз, но тот выступил против. Этот вопрос певица также пыталась уладить и с помощью юристов, но и им не удалось добиться от опекуна знаменитости положительного решения. По словам звезды, родителю не по нраву и ее молодой бойфренд Сэм Асгари и сама идея того, что она снова забеременеет.Суд назначил Джеймса Спирса опекуном дочери после событий 2011 года. Тогда поп-звезда переживала не лучшие времена: развод с Кевином Федерлайном, зависимость от запрещенных препаратов, нервные срывы и проблемы с законом. Чтобы избежать повторения подобного поведения в будущем, отца певицы наделили полномочиями принимать важные решения, влияющие на жизнь его наследницы.Некоторое время такое положение вещей устраивало обе стороны, но когда Бритни Спирс решила наладить вою личную жизнь, между ней и опекуном начали возникать конфликты. Отцу артистки не нравились ее избранники, и он запрещал дочери официально оформлять отношения с ними. Это стало причиной того, что в прошлом году певица сделала попытку избавиться от родительского контроля. Заручившись поддержкой матери, она обратилась с подобным заявлением в суд, и тот удовлетворил ее иск, однако назначил другого поручителя. Им стала ассистентка артистки Джоди Монтгомери.