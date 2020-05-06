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Валерий Меладзе со слезами на глазах от счастья пел вместе с Альбиной Джанабаевой

Во время одного из недавних онлайн-концертов особо внимательные поклонники Валерия Меладзе заметили слёзы в его глазах в ходе совместного исполнения композиций с супругой Альбиной Джанабаевой. Некоторые заподозрили проблемы в звёздной паре, но певец чуть позже объяснил причину «растроганности», заключающуюся вовсе не в семейных неурядицах.
Валерий Меладзе со слезами на глазах от счастья пел вместе с Альбиной Джанабаевой

Фанаты, обратившие внимание на слёзы в глазах Валерия Меладзе, предположили, что брак супругов не такой счастливый, как кажется. Именно из-за этого певцу якобы и приносит некоторый дискомфорт выступление с Альбиной Джанабаевой. Самого Меладзе подобные слухи лишь «забавляют», но он решил пресечь досужие домыслы, объяснив, что слёзы у него появляются от счастья, когда он поёт. Эти эмоции и наблюдали зрители в ходе онлайн-концерта, когда певец получил возможность исполнить любимые песни и порадовать преданных поклонников.

В том же концерте вместе с Валерием Меладзе и Альбиной Джанабаевой принимал участие и старший брат певца. Тем самым родственники опровергли ещё один давно циркулировавший слух о якобы напряжённых отношением между Константином Меладзе и его бывшей подопечной. Оказалось, что внутри семьи царит вполне дружеская атмосфера, а продюсер иногда даже помогает Джанабаевой советами относительно творчества.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:59

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