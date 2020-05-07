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Васильев о партнерше Петрова по фильму «Лед-2»: «Сложно назвать Юлию Хлынину роковой красавицей»

Александр Васильев раскритиковал партнершу Александра Петрова по фильму «Лед-2». Историк моды считает, что образ Юлии Хлыниной не дотягивает до статуса «роковой красавицы».
Васильев о партнерше Петрова по фильму «Лед-2»: «Сложно назвать Юлию Хлынину роковой красавицей»

Васильев рекомендовал актрисе найти достоинства своей фигуры и подчеркнуть их правильно подобранными нарядами. В последнее время Хлынина востребована, но, получив известность, она все еще не научилась правильно одеваться.
«Юлия – красивая, стройная и удивительная девушка. Ей следует подчеркивать свои изящные формы облегающими платьями в пол, способными сделать силуэт единым. Неплохо на ней должны смотреться изогнутые линии и вытянутые формы. Про кожаные наряды, придающие человеку грубость, лучше забыть», - цитирует «7Дней» ведущего передачи «Модный приговор».

Васильев считает лицо актрисы юным и наивным. В нем нет ни намека на вульгарность. Звезда думает, что молодым и стройным девушкам подходят любые наряды, но это мнение ошибочно. Ей лучше отказаться от бунтарских вещей и отдать предпочтение легким, кружевным, летящим образам.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 06:00

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