Васильев о партнерше Петрова по фильму «Лед-2»: «Сложно назвать Юлию Хлынину роковой красавицей»

«Юлия – красивая, стройная и удивительная девушка. Ей следует подчеркивать свои изящные формы облегающими платьями в пол, способными сделать силуэт единым. Неплохо на ней должны смотреться изогнутые линии и вытянутые формы. Про кожаные наряды, придающие человеку грубость, лучше забыть», - цитирует «7Дней» ведущего передачи «Модный приговор».

Васильев рекомендовал актрисе найти достоинства своей фигуры и подчеркнуть их правильно подобранными нарядами. В последнее время Хлынина востребована, но, получив известность, она все еще не научилась правильно одеваться.Васильев считает лицо актрисы юным и наивным. В нем нет ни намека на вульгарность. Звезда думает, что молодым и стройным девушкам подходят любые наряды, но это мнение ошибочно. Ей лучше отказаться от бунтарских вещей и отдать предпочтение легким, кружевным, летящим образам.