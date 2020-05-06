Повар Дженнифер Лопес раскрыл тайну её великолепной фигуры





За рационом Дженнифер Лопес тщательно следит её личный шеф-повар Кельвин Фернандес. По его словам, певица питается одними и теми же продуктами на протяжении многих лет. Более того, исполнительница с небольшой охотой решается на кулинарные эксперименты и изыски, ее ежедневное меню состоит из овощей и яиц. Кроме того, звезда сильно ограничивает себя в сахаре и углеводах. «Она ест яичницу с овощами три раза в сутки, день за днем. Она вообще старается каждый день есть одно и то же», - добавил повар.Фернандес признался, что однажды хотел внести изменения в диету, добавив к блюду обычный рис. За это он получил выговор от американской артистки, поэтому и не пытался «разнообразить» её питание. Все же, главным секретом идеальной фигуры Фернандес назвал упорство Лопес в спортзале. Знаменитости удается поддерживать себя в спортивной и привлекательной форме лишь благодаря изнурительным упражнениям и строгому распорядку дня.