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Ученые рассказали о причинах проблем с кишечником при коронавирусе

Специалисты международной группы ученых объяснили появление нетипичных симптомов коронавируса, которые редко встречаются у больных. Ученым удалось установить, что SARS-CoV-2 может проникать даже в клетки кишечника.
Ученые рассказали о причинах проблем с кишечником при коронавирусе

Экспертам удалось создать органоид на основе взрослого человека, на котором проводились исследования. После внедрения в него коронавируса ученые изучили реакцию искусственного организма на инородное тело и поведение самого SARS-CoV-2 в живой среде. Для проникновения в клетки стенок кишечника инфекция применяла рецепторы ACE2, также используемые в легких. Органоид сгенерировал иммунный ответ на вирус, но в организме он бы сопровождался диареей или расстройством желудка.
«Коронавирус может не только оставаться, но и делиться с огромной скоростью в кишечнике. В период ожидания иммунного ответа инфекция добирается до других органов, ввиду чего состояние пациента ухудшается. Все зависит от того, насколько быстро антитела смогут справиться с вирусом», - рассказали специалисты.

Ученые также назвали лучшие профилактические меры против коронавируса, которыми оказались личная гигиена и здоровое питание. Эпидемия может передаваться через органические ткани, из-за чего все мясные продукты нужно поддавать термической обработке. Также стало известно, что некоторые симптомы COVID-19 являются наследственными, передаваясь от непосредственного носителя к новому пациенту.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:56

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