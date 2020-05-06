Ученые: Борьба с коронавирусом обернется вспышкой туберкулеза

«Я прихожу в ярость от осознания своего бессилия и неспособности взять ситуацию под контроль. Даже сейчас люди массово умирают, но за последний век разрабатывалось только порядка трех вакцин. Для сравнения, за четыре месяца для борьбы с коронавирусом представили сотни инъекций. За это время мы могли разработать лекарства от малярии и других болезней, но все умы сосредоточены на КВИ», - заявила Лючица Дициу из Stop TB Partnership в разговоре с The Guardian.







Исследователи рассказали, что из-за введенных властями ограничений в ближайшие пять лет туберкулезом могут заболеть более 6,3 млн человек. Число летальных исходов составит 1,4 млн. Ухудшающаяся ситуация отбросит медицину на 5-8 лет назад.