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Ученые: Борьба с коронавирусом обернется вспышкой туберкулеза

Ученые, работающие на базе Университета Хопкинса и Имперского колледжа Лондона, опасаются, что борьба с коронавирусом может привести к вспышке туберкулеза. Ежегодно заболевание уносит жизни 1,5 млн человек по всему миру.

Исследователи рассказали, что из-за введенных властями ограничений в ближайшие пять лет туберкулезом могут заболеть более 6,3 млн человек. Число летальных исходов составит 1,4 млн. Ухудшающаяся ситуация отбросит медицину на 5-8 лет назад.

«Я прихожу в ярость от осознания своего бессилия и неспособности взять ситуацию под контроль. Даже сейчас люди массово умирают, но за последний век разрабатывалось только порядка трех вакцин. Для сравнения, за четыре месяца для борьбы с коронавирусом представили сотни инъекций. За это время мы могли разработать лекарства от малярии и других болезней, но все умы сосредоточены на КВИ», - заявила Лючица Дициу из Stop TB Partnership в разговоре с The Guardian.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 18:35

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