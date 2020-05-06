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Александр Шоуа живет отдельно от супруги после скандала с Талышинской

Виктория Талышинская недавно заявила, что постоянно терпела унижения от Александра Шоуа во время работы. Как выяснилось, звезда группы «Непара» живет отдельно от супруги после скандала с певицей.

Александр Шоуа рассказал в откровенном интервью, что пандемия коронавирусной инфекции и конфликт с Викторией Талышинской отразились на его карьере. Концерты исполнителя по России и странам ближнего зарубежья пришлось отменить или перенести на неопределенные сроки. В то же время певец пытается вести медийную деятельность, появляясь в эфирах радио или принимая участие в различных съемках. Все же, активная жизнь в период карантина вынудила Шоуа отказаться от общения со своими родными.

Поскольку музыкант до сих пор общается с многими звездами эстрады и продюсерами, он подвергает себя опасности заражения COVID-19. Поэтому Шоуа пришлось принять тяжелое решение, которое далось певцу и его жене очень тяжело. «Чтобы обезопасить нашу маленькую дочку, супруга уехала жить к маме – им там безопаснее и спокойнее», - добавил артист. Он также признался, что не ощущает никакие симптомы коронавируса, но риск все равно присутствует.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:31

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