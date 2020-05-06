Роспотребнадзор предложил выходить из самоизоляции в три этапа
Роспотребнадзор предложил механизм выхода из самоизоляции. Лучшим вариантом признано снятие ограничений в три этапа.
Глава ведомства Анна Попова во время заседания с президентом Владимиром Путиным назвала подготовленные рекомендации четким планом, для требующей особого внимания работы.
На первом этапе россиянам разрешат прогулки с детьми и занятия спортом на свежем воздухе. Магазины, специализирующиеся на торговле непродовольственными товарами, смогут открыться при соблюдении санитарных норм и социальной дистанции. Остальные шаги Попова озвучивать не стала.
Ранее вирусолог Сергей Нетесов оценил риск заражения коронавирусом через заказанную на дом еду.
Глава ведомства Анна Попова во время заседания с президентом Владимиром Путиным назвала подготовленные рекомендации четким планом, для требующей особого внимания работы.
На первом этапе россиянам разрешат прогулки с детьми и занятия спортом на свежем воздухе. Магазины, специализирующиеся на торговле непродовольственными товарами, смогут открыться при соблюдении санитарных норм и социальной дистанции. Остальные шаги Попова озвучивать не стала.
Ранее вирусолог Сергей Нетесов оценил риск заражения коронавирусом через заказанную на дом еду.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:41