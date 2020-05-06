Британский эксперт Грейс Фархат рассказал, употребление какого напитка стоит уменьшить во время пандемии коронавируса





Из-за пандемии коронавируса COVID-19 во многих странах введены карантинные меры, вследствие чего граждане больше времени вынуждены проводить дома, менять устоявшийся ритм жизни и даже пищевые привычки. Эксперт Грейс Фархат не советует резко изменять пристрастия в еде, так как это может отрицательно сказаться на состоянии организма. При этом, по словам специалиста, в период пандемии всё же стоит внести некоторые коррективы в рацион. В частности, это касается употребления чая, имеющего в составе танины. Данные фенольные соединения растительного происхождения снижают способность организма абсорбировать минералы и витамины, что в случае дефицита потребления овощей и фруктов может привести к проблемам со здоровьем.При этом эксперт акцентировал внимание, что полностью отказываться от напитка в период пандемии коронавируса всё же не следует. Содержащий в составе антиоксиданты чай снижает риск развития онкологии и болезней сердечно-сосудистой системы, поэтому пить его можно, но в перерывах между основными приёмами пищи, сообщает интернет-портал «Пишет Омск».