Британский эксперт Грейс Фархат рассказал, употребление какого напитка стоит уменьшить во время пандемии коронавируса
Британский эксперт из Ливерпульского университета Надежды Грейс Фархат рассказал, употребление какого напитка стоит уменьшить во время пандемии коронавируса. Им оказался обычный чай, но специалист рекомендует не пить его в процессе основных приёмов пищи, а не категорически исключать из рациона.
Из-за пандемии коронавируса COVID-19 во многих странах введены карантинные меры, вследствие чего граждане больше времени вынуждены проводить дома, менять устоявшийся ритм жизни и даже пищевые привычки. Эксперт Грейс Фархат не советует резко изменять пристрастия в еде, так как это может отрицательно сказаться на состоянии организма. При этом, по словам специалиста, в период пандемии всё же стоит внести некоторые коррективы в рацион. В частности, это касается употребления чая, имеющего в составе танины. Данные фенольные соединения растительного происхождения снижают способность организма абсорбировать минералы и витамины, что в случае дефицита потребления овощей и фруктов может привести к проблемам со здоровьем.
При этом эксперт акцентировал внимание, что полностью отказываться от напитка в период пандемии коронавируса всё же не следует. Содержащий в составе антиоксиданты чай снижает риск развития онкологии и болезней сердечно-сосудистой системы, поэтому пить его можно, но в перерывах между основными приёмами пищи, сообщает интернет-портал «Пишет Омск».
Из-за пандемии коронавируса COVID-19 во многих странах введены карантинные меры, вследствие чего граждане больше времени вынуждены проводить дома, менять устоявшийся ритм жизни и даже пищевые привычки. Эксперт Грейс Фархат не советует резко изменять пристрастия в еде, так как это может отрицательно сказаться на состоянии организма. При этом, по словам специалиста, в период пандемии всё же стоит внести некоторые коррективы в рацион. В частности, это касается употребления чая, имеющего в составе танины. Данные фенольные соединения растительного происхождения снижают способность организма абсорбировать минералы и витамины, что в случае дефицита потребления овощей и фруктов может привести к проблемам со здоровьем.
При этом эксперт акцентировал внимание, что полностью отказываться от напитка в период пандемии коронавируса всё же не следует. Содержащий в составе антиоксиданты чай снижает риск развития онкологии и болезней сердечно-сосудистой системы, поэтому пить его можно, но в перерывах между основными приёмами пищи, сообщает интернет-портал «Пишет Омск».
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:06