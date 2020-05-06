Geely назвала рублевую цену на базовый Coolray
Компания Geely озвучила рублевую цену, установленную на стандартный Coolray. Версия, получившая звучное название Comfort, обойдется заинтересованным в покупке россиянам примерно в 1,09 млн рублей.
В марте Geely объявила долгожданный старт продаж трех более дорогих версии: Luxury, Flagship и Sport. Под капотом Coolray инженеры разместили полуторалитровый агрегат, разработанный совместно с Volvo. Мотор, генерирующий отдачу в 150 «лошадей», работает в паре с семиступенчатой роботизированной «коробкой».
Coolray Comfort оснащается EPB с возможностью удержания авто на месте, камерой заднего вида, системой удаленного запуска мотора, подогревом стекол, кондиционером, круиз-контролем, легкосплавными дисками на 17 дюймов, аудиосистемой с шестью динамиками и мультимедийной аппаратурой с экраном на 10,25 дюйма. Машина получит улучшенный салонный фильтр с защитой от вирусов и бактерий.
В марте Geely объявила долгожданный старт продаж трех более дорогих версии: Luxury, Flagship и Sport. Под капотом Coolray инженеры разместили полуторалитровый агрегат, разработанный совместно с Volvo. Мотор, генерирующий отдачу в 150 «лошадей», работает в паре с семиступенчатой роботизированной «коробкой».
Coolray Comfort оснащается EPB с возможностью удержания авто на месте, камерой заднего вида, системой удаленного запуска мотора, подогревом стекол, кондиционером, круиз-контролем, легкосплавными дисками на 17 дюймов, аудиосистемой с шестью динамиками и мультимедийной аппаратурой с экраном на 10,25 дюйма. Машина получит улучшенный салонный фильтр с защитой от вирусов и бактерий.