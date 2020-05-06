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Максим Галкин продемонстрировал «тайную» комнату в своем замке

Пародист Максим Галкин недавно провел прямой эфир с Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой в рамках шоу «Зарядка с Ляйсан». Супруг Аллы Пугачевой продемонстрировал «тайную» комнату в своем замке, которую раньше не «светил» перед камерами.

В профиле Максима Галкина на веб-платформе Instagram появился новый видеоролик, в котором Максим Галкин, Павел Воля и Ляйсан Утяшева провели домашнюю тренировку по видеосвязи. Для многих фанатов пародиста стало неожиданностью то, что у Аллы Пугачевой и её избранника есть необычное помещение в собственном замке: оно напомнило подписчикам о неком подобии тренажерного зала и салона красоты. Внутри также можно было заметить беговую дорожку, массажное кресло и рояль.

Павел Воля, который общался с юмористом в прямом эфире, не смог не прокомментировать увиденное: «Это же тайная комната!». Впоследствии Галкин признался, что фортепиано ему подарил давний друг Игорь Николаев. В этом скрытом помещении артист выполнил ряд упражнений на пару с резидентом Comedy Club под чутким руководством Утяшевой, которая недавно запустила веб-шоу «Зарядка с Ляйсан». «Импровизируем и веселимся. Всем рекомендую!» - добавил Галкин.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:13

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