Кроссовер Skoda Enyaq замечен на дорожных тестах
Кроссовер Skoda Enyaq iV замечен на дорожных тестированиях на улицах Праги. Транспортное средство должно стать преемником Skoda Vision iV.
Модель пока не была анонсирована официально, но о ее разработке сообщали инсайдеры в компании Skoda. Презентация кроссовера может состояться во второй половине 2021 года, а на рынок он поступит еще позже. Испытания транспортного средства связаны с проверкой принципиально новой архитектуры МЕВ, ранее использовавшейся только в прототипе VW ID.4.
Визуально автомобиль имеет сходства со Skoda Vision iV, но рассмотреть его характерные особенности сложно из-за камуфляжа. На задней панели кроссовера должна появиться более округлая оптика, дополненная плоскими поворотными сигналами. На фото, сделанном в Чехии, видна только тыльная сторона кузова, ввиду чего о головной оптике, решетке радиатора и бампере транспортного средства пока ничего не известно.
По габаритам кроссовер должен полностью повторять модель Skoda Kodiaq. Enyaq iV планируют выпускать только с полным приводом и двумя отдельными электромоторами с общей мощностью в 300 лошадиных сил. Запас хода автомобиля при этом будет составлять до 500 километров на полном заряде.
Модель пока не была анонсирована официально, но о ее разработке сообщали инсайдеры в компании Skoda. Презентация кроссовера может состояться во второй половине 2021 года, а на рынок он поступит еще позже. Испытания транспортного средства связаны с проверкой принципиально новой архитектуры МЕВ, ранее использовавшейся только в прототипе VW ID.4.
Визуально автомобиль имеет сходства со Skoda Vision iV, но рассмотреть его характерные особенности сложно из-за камуфляжа. На задней панели кроссовера должна появиться более округлая оптика, дополненная плоскими поворотными сигналами. На фото, сделанном в Чехии, видна только тыльная сторона кузова, ввиду чего о головной оптике, решетке радиатора и бампере транспортного средства пока ничего не известно.
По габаритам кроссовер должен полностью повторять модель Skoda Kodiaq. Enyaq iV планируют выпускать только с полным приводом и двумя отдельными электромоторами с общей мощностью в 300 лошадиных сил. Запас хода автомобиля при этом будет составлять до 500 километров на полном заряде.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:38