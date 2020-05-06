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"Смотрю и радуюсь": Собчак рассказала, как изменился Виторган после развода

Ксения Собчак рассказала о том, как изменился Максим Виторган после развода. По словам телеведущей, актер отлично себя чувствует в новых отношениях с Нино Нинидзе.

Гостьей недавнего выпуска «Осторожно, Собчак» стала Екатерина Варнава, рассказавшая о личной жизни, проблемах на карантине из-за коронавируса и других актуальных темах. В вопросе отношений решила высказаться и сама ведущая интернет-шоу. По словам Собчак, они продолжают общаться с Виторганом после развода, так как он прошел без скандалов.
«У него прекрасная девушка, которая оказывает положительное воздействие на его характер. Он стал более инициативным активным. Я смотрю на Максима и радуюсь, что он смог найти новую возлюбленную», - рассказала Собчак.

Варнава призналась, что рассталась с женихом примерно год назад, но не хотела афишировать разрыв. По словам телеведущей, отношения стали для нее опытом, на фоне которого она больше не хочет «связывать себя с мужчинами такого типажа». Ранее Варнава заявляла, что готовится к свадьбе с хореографом Константином Мякиньковым.
«После развода ты стала очень хорошо выглядеть и много времени посвящать делам. Возможно, настолько хорошо ты не выглядела никогда», - рассказала Варнава, комментируя состояние Собчак после развода с Виторганом.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:03

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