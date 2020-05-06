Ученые: Коронавирус начал мигрировать между континентами в 2019 году





Ученые отобрали для исследования 7600 пациентов со всего мира. По генетическому анализу удалось установить, что следы КВИ встречались в США и Европе с конца прошлого года. Оттуда инфекция молниеносно распространилась по всей территории Земли задолго до регистрации первых случаев заражения.Эксперты считают, что с каждым новым реплицированием COVID-19 делает ошибки, подходящие для использования в виде «молекулярных часов». С их помощью можно изучить все мутации, возраст и географию распространения вируса, произошедшего от летучих мышей. К человеку он попал через другое животное, вид которого пока неизвестен, передает CNN.