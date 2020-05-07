«Когда он нас бросил, было очень тяжело»: Анна Калашникова рассказала об отце её сына





Актриса Анна Калашникова с 2015 года самостоятельно растит сына Даниила, отец которого сбежал за границу из-за проблем с законом. В интервью отечественному изданию знаменитость сообщила, что не хочет раскрывать имя своего возлюбленного и не будет требовать алиментов. «Я хорошо зарабатываю, у моего ребенка есть все. Я работала до самых родов, перестала за две недели до появления малыша», - объяснила звезда. Калашникова вспоминает, что её избранник уехал прямо в день ее рождения 13 июня, оставив ей дорогое кольцо на память.Впоследствии беглец прислал сообщение о том, что их совместное будущее невозможно, поэтому певице нужно позаботиться о себе. По словам Калашниковой, они не поддерживают связи, но друзья модели периодически встречают её экс-бойфренда в разных странах. Что же касается истории с бывшим женихом Прохором Шаляпиным, то исполнительница долгое время скрывала от него свое «интересное положение». Впоследствии влюбленные расстались, когда ДНК-тест не подтвердил отцовство певца.